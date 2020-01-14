暖化助長野火破壞棲地 澳空投糧救野生動物

澳洲政府否認森林大火與全球暖化有絕對關聯，研究人員對此表示氣候變遷「無庸置疑」助長全球野火災情。澳洲有關當局出動直升機空投蔬菜，搶救棲地遭破壞面臨饑荒的野生動物。

澳洲政府堅稱，氣候變遷和這波造成至少28死、毀損2000棟房屋及1120萬公頃土地遭蹂躪的森林大火並無直接關聯。

然而，英國學者團隊分析57項科學研究的綜論推斷，全球暖化是導致世界各地炎熱乾旱氣候加劇的主因，更成為野火爆發的溫床。

參與撰寫這項綜論的倫敦帝國學院李佛修姆野火環境社會中心（Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society）主任普蘭迪斯（Iain Colin Prentice）表示，氣候和野火威脅「完全無庸置疑」有所關聯。

普蘭迪斯告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「澳洲明顯暖化1度以上…火災發生率極容易受氣溫影響。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及聯邦能源部長泰勒（Angus Taylor）認為，澳洲無須更積極減少碳排放以遏制全球暖化，還指出澳洲已達成2020年減排目標。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，新南威爾斯州上週利用直升機，空投數千磅的番薯和紅蘿蔔以餵食像是岩袋鼠的瀕臨滅絕動物。牠們雖躲過大火，卻失去食物來源，面臨缺乏糧食的危機。

新南威爾斯州（NSW）環境部長基恩（Matt Kean）表示：「岩袋鼠通常能在大火中倖存，但大火摧毀牠們岩石棲地周邊植物，使得岩袋鼠只能在有限自然資源中覓食。」

拯救岩袋鼠是澳洲政府與保育人士最新發起的計畫，盡他們所能為世界上其中一處生物多樣性最為多元，但如今已遭大火摧殘的棲息地伸出援手。

路透社報導，澳洲維多利亞州（Victoria）官員今天警告，儘管本週天氣轉涼，澳洲致命野火季節仍未結束。澳洲第2大城墨爾本被有毒煙霾籠罩。

維多利亞州和新南威爾斯州至少180起火災未歇，但氣象預報說，明天開始在野火重創的東岸地區普遍會降雨。

維多利亞州衛生官員沙頓（Brett Sutton）表示，他認為墨爾本空氣品質，一夜之間已陷入「全球最差」狀態，因為氣溫變低，使得空氣中懸浮粒子積聚接近地面。

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