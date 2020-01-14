寄生上流問鼎6項奧斯卡 導演：打破語言障礙

「寄生上流」導演奉俊昊（Bong Joon-ho）對作品昨天創下南韓影業先河，一口氣入圍6項奧斯卡獎感到又驚又喜，說這代表語言不再是在世界舞台出人頭地的障礙。

「寄生上流」（Parasite）是一部講述南韓巨大貧富差距的黑色喜劇，在這次奧斯卡獎入圍最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本、最佳國際影片等6獎。

奉俊昊在美國加州接受路透電視台（Reuters Television）訪問時說：「他們每宣布一項新的入圍，都讓人非常激動，因為我們並不預期能（入圍）其中的任何一個獎項。」

奉俊昊先前曾談及國際電影在打破「預言障礙」上，在全球面臨種種挑戰，但他也表示，這次的入圍名單暗示這些藩籬可能正逐一瓦解。

他說：「多虧了網路、社群媒體和串流服務，讓整個社會經歷越來越少的語言障礙，而這樣的國際趨勢讓『寄生上流』因此受惠。」

一段由「寄生上流」發行片商NEON上傳網路的影片可以看到，電影要角宋康昊（Song Kang-ho）在一個房間與大家熱烈慶祝的同時，還得小心不去打翻咖啡。

NEON打趣說：「你成為全球巨星的其中一個跡象，就是自己作品入圍最佳影片時也不會打翻咖啡。」

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