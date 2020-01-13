不只陸重傷 非洲豬瘟改變全球食品供應鏈

中國非洲豬瘟爆發1年多來，不僅改變中國豬肉供需與物價，也影響到全球肉類市場及其貿易模式。出口需求使巴西的物價被推升，歐洲香腸與肉排也被警告會漲價。

英國金融時報報導，非洲豬瘟使中國生豬數量比1年前減少逾1/3，作為全球最大的豬肉消費國，中國除增加豬肉進口，還增加了牛肉和雞肉進口。海關數據顯示，在2019年前11個月，中國肉類進口年增63%，至163億美元。

巴西等國的肉類加工企業和歐洲生產商獲得的許可大幅增加。大宗商品數據公司Gro Intelligence的數據顯示，2019年12月，北京方面批准的巴西牛肉供應商數量從8月的15家增至37家。巴西是過去一年向中國出口肉類的主要供應國之一。

2019年前11個月，澳洲對中國的牛肉出口也激增81%，至26.5萬噸。去年10月和11月，出貨量連續創下月度紀錄。中國在2019年有望超過日本，成為澳洲牛肉最大的市場。

報導說，2019年前10個月，澳洲整體牛肉出口僅成長7%，代表中國的需求使得往年通常銷往日本、印尼、加拿大和菲律賓等其他市場的牛肉「轉了道」。

大宗商品經紀商福四通國際（INTL FCStone）駐上海分析師Darin Friedrichs表示：「中國目前無疑在採購所有能採購到的肉類，他們正在一個國家一個國家地大舉採購。」

報導表示，亞洲疫情爆發對食品價格產生了連鎖效應，中國豬肉價格飆升，推升了家禽、牛肉和雞蛋等其他蛋白質食品的價格。

在巴西，出口需求導致肉類價格上漲，2019年12月上半月，牛肉、豬肉和雞肉價格比11月上半月上漲17.7%。根據巴西國家統計局數據，整體通膨率因此被推高至高於預期的3.9%。

自2019年初以來，歐洲豬肉生產者物價指數上漲了近40%，供應商和零售商警告稱，該地區消費者的香腸和炸肉排價格將會上漲。

隨著中國民眾在1月底春節來臨前提前儲備食品，肉類需求保持強勁。分析師表示，進口需求將保持高點，直到中國生豬數量恢復正常，不過隨著非洲豬瘟繼續蔓延至亞洲其他國家，採購肉類的競爭預計將會加劇。（中央社）

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