1.貴金期貨：

因美國公佈最新就業報告顯示，12月就業成長放緩幅度超過預期，導致市場擔憂經濟不振，進而提振黃金避險需求，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期金走升；終場2月黃金漲5.8美元，報每盎司1560.1美元，3月白銀漲0.17美元，4月白金漲14美元，3月鈀金漲12.5美元。（羅宇揚整理）（商品行情網）

2.LME基本金屬：

根據LME銅庫存量顯示，期銅庫存降至13萬2725噸，為3月中以來低點，令市場擔憂供給不足，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期銅連5漲；終場期銅上漲18美元，報每公噸6198美元；期錫下跌25美元；期鎳上漲105美元；期鋅上漲1美元；期鋁上漲2.5美元；期鉛上漲3美元。（羅宇揚整理）（商品行情網）

3.原油期貨：

上周五美國原油期貨失守65美元大關，因中東局勢暫時告一段落，令供應中斷擔憂緩解，而市場對供應過剩疑慮重燃，進一步打壓油價下跌，美國NYMEX-2月原油期貨收跌0.52美元，或0.9%，報59.04美元/桶，本周大跌6.4%，創去年7月來最大單周跌幅；倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收跌0.39美元，或0.6%，報64.98美元/桶，本周大跌5.3%，創去年8月來最大單周跌幅。（鄧凱綺整理）（商品行情網）

4.航運指數：

受助於海岬型船舶收益的增加，激勵逢低買盤進場，其中BDI指數上漲2點，收作774點，漲0.3%，終止連21跌；BCI指數下跌89點，或跌7.7%，收盤1066點；BPI指數跌14點，收作771點，跌近1.8%；BSI指數下跌11點，收作570點，跌幅1.9%。（鄧凱綺整理）（商品行情網）

5.橡膠期貨：

上周五亞洲天然橡膠期貨漲跌互見，其中東京天然橡膠收漲，低接買盤回補，中美貿易第一階段談判樂觀，提振投資人信心，亦推升橡膠價格多數上漲；TOCOM-指標6月期貨漲0.2%，報每公斤201.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 2月期貨跌0.3%，報每公斤167美分；另外，上海期貨交易所最活躍1月期貨漲0.59%，收於每噸12715元人民幣。（鄧凱綺整理）（商品行情網）

6.穀物期貨：

上周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨小幅收高，因投資者預計下周將簽署的美中貿易協定，儘管美國農業部(USDA)公佈的美國作物產量預測高於預期；玉米期貨亦收高，受益於空頭回補和在預期美中貿易協定下周簽署，小麥亦收揚，終場1月大豆期貨漲1.25美分，至935美分，3月小麥漲2.25美分，至564.5美分，3月玉米漲2.5美分，至385.75美分。（倪淑茹整理）（商品行情網）

7.棉花期貨：

因中美即將簽署貿易協議，帶動棉花需求增加的預期，進而吸引投資人空頭回補，激勵期棉走揚；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨上漲0.62美分，漲幅0.88%，收盤每磅71.31美分；而5月棉花期貨上漲0.6美分，漲幅0.83%，報每磅72.46美分。（羅宇揚整理）（商品行情網）

8.記憶體現貨：

上周五記憶體現貨市場報價全面續揚，其中DRAM市場交投熱絡，買氣強勁，推助市場報價持續上漲，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz漲0.3%，報3.385美元，DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz漲1.52%，報為2.0美元；快閃記體部份，市場買氣增溫，帶動整體價格勁揚，64Gb MLC漲0.41%，報價為2.448美元，32Gb MLC持平，報價為2.3美元。（鄧凱綺整理）（商品行情網）