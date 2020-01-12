歐美日外長賀蔡連任 盼兩岸恢復對話

中華民國大選結果塵埃落定，歐美日多國外長紛紛致賀蔡英文勝選連任，並期盼兩岸能恢復對話。美國贊同蔡總統維持兩岸穩定的承諾。英國希望兩岸能透過對話化解彼此紛歧。日本希望台日維持雙邊經濟合作關係。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在大選結果出爐後發表聲明，恭賀蔡英文勝選連任，強調美台之間應「加強合作伙伴關係」，因為美國與台灣的人民都是民主社會的一員，分享彼此在政治、經濟和國際事務上的價值。

他在聲明中恭喜台灣再一次顯示其健全的民主制度，為印太地區和世界追求善的力量等做出示範，希望台灣繼續成為其他追求民主與繁榮的國家做「耀眼的例子」，稱讚蔡英文在面對嚴峻壓力下承諾維持致力維護兩岸穩定。

歐盟對外事務部（EEAS）發言人亨瑞克森（Virginie Battu-Henriksson）對台灣大選投票率高達約75％表達慶賀之意，強調歐盟密切注視兩岸關係發展，鼓勵兩岸對話和做出具建設性的承諾。

英國外相拉布（Dominic Raab）認為上周末大選印證台灣充滿活力的民主，並希望中台能恢復對話來化解彼此歧見，和打造兩岸具建設性的關係。

日本外相茂木敏充希望跟台灣維持務實關係，並進一步加強雙方在分享共同價值觀和更緊密經濟關係等各方面的合作。

他跟歐美等國外交部的發言一樣，都在賀詞裡敦促兩岸透過「和平直接對話」化解彼此在台灣問題上的歧見，和促進東亞地區內的和平與穩定。

除了各國外長之外，在歐巴馬擔任副總統並要在今年角逐民主黨總統參與人資格的拜登（Joe Biden）也在推特上發文向蔡英文致意。他認為美國應該繼續加強跟台灣和其他跟台灣想法相似的民主國家之間的關係。

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