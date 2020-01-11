蘋果衝新高 創投喊再漲5成

2020年開春以來蘋果股價迭創新高，10日再次刷新高點紀錄。蘋果多頭總司令暨科技創投公司Loup Venture共同創辦人蒙斯特（Gene Munster）樂觀預期，蘋果股價可望較10日逾310美元的收盤價再漲50％。

10日盤中，蘋果股價觸及312.67美元的盤中歷史新高。收盤小漲0.23％，報310.33美元。蘋果股價在過去一年狂飆一倍，表現大幅超越大盤。2020年開年七個交易日累計上漲5.6％。

長期追蹤蘋果的科技分析師蒙斯特表示，蘋果股價有理由較10日收盤價再漲50％。微軟、谷歌和臉書的本益比在31至35倍之間，蘋果在業務發展的一致性足以和上述企業媲美。

蒙斯特指出：「如果蘋果的本益比在31倍，那股價應該有465美元，約較目前水位再上漲50％。」蘋果的本益比現為26倍。

蒙斯特預期蘋果2020會計年度的獲利可望達每股15美元，位在華爾街預測區間的高端。蘋果預計在1月28日公布2020年度第一季業績。

蒙斯特的最新評論反映他對蘋果估值看法轉變。2019年蒙斯特建議投資人將蘋果視為是消費者必需品公司，例如可口可樂，此類公司的本益比通常比科技類股小。

蒙斯特在2019年4月表示：「消費者的日常生活少不了蘋果，就像我們不能沒有其他消費必需品一樣。」他當時預估蘋果股價漲勢可望再持續兩年。

蒙斯特看多蘋果，蘋果股價表現也沒有讓他失望。自蒙斯特2019年4月樂觀預測蘋果後市後，蘋果股價大漲逾50％，過去12個月來蘋果股價狂飆逾100％。

市場預期蘋果將於2020年稍晚推出5G iPhone，可望帶動一波換機潮。Wedbush證券公司分析師伊弗斯（Daniel Ives）樂觀預估5G手機將為蘋果帶來「超級換機潮」，將蘋果目標價上修至400美元。