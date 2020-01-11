孟晚舟案 加檢方：符合引渡要求

孟晚舟事件在11日再度傳出新進展，加拿大法院在近日公開由司法部提高的文件，當地檢察官認為，中國電信設備製造商華為副董事長兼財務長孟晚舟涉及的指控屬於詐騙行為的刑事罪行，符合美國和加拿大之間的「雙重犯罪」原則，也符合引渡到美國的要求。

孟晚舟在2018年12月應美國的要求，在溫哥華國際機場被加拿大警方逮捕。美方指控，孟晚舟違反美國制裁伊朗禁令，透過一家香港公司與伊朗進行交易，而為了掩飾該行為又詐騙了幾家銀行。不過，孟晚舟一概否認相關指控，並正採取法律手段應對美國引渡要求。該事件也引發中國與加拿大之間的外交緊張關係。

據外電報導，檢察官認為孟晚舟的罪行是詐騙行為，而非違反美國針對伊朗制裁禁令。「孟晚舟的實質行為是對銀行（匯豐銀行）進行詐騙，孟晚舟向銀行的虛假陳述，導致銀行無法準確評估其與華為的業務風險，從而使匯豐的經濟利益受到威脅」。

檢察官強調，孟晚舟的行為屬於刑事罪行之一，無需考慮美國對伊朗的制裁政策，在「雙重犯罪」原則下，符合引渡到美國的要求。對此，華為發言人拒絕評論相關消息。

雖然美國指控孟晚舟對跨國銀行隱瞞華為與伊朗有業務往來的實情，但孟晚舟的律師團隊一直堅持，美國的相關指控是基於美國對伊朗實施制裁，但加拿大並沒有對伊朗實施制裁，並不足以構成犯罪行為。所以，孟晚舟被美國指控的犯罪行為並不符合「雙重犯罪原則」，不符合引渡到美國的要求。

孟晚舟代表律師又指，孟晚舟案件並不尋常，且美國對孟晚舟的指控帶有政治動機，反對加拿大將孟晚舟引渡至美國受審。

孟晚舟的引渡聆訊預計將於1月20日在加拿大開庭審理，屆時孟晚舟案件會否構成「雙重犯罪」將成為外界關注焦點。