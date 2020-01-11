安倍訪中東3國 促各國對話穩定局勢

在伊朗發動報復攻擊後美伊緊張情勢升高，伊朗向日本傳達「無意升高事態」，美國總統川普也表達避免情勢惡化。日本首相安倍晉三今天依原訂行程出訪中東，促各國對話。

日本放送協會（NHK）報導，安倍上午啟程，將前往沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和阿曼，展開中東3國5天訪問。

安倍上午從東京羽田機場搭乘專機出發前，對媒體表示，很憂心中東地區緊張升高。不過，他看到相關國家能採取自制的應對，避免升高緊張，對此日本政府予以肯定。他認為在這樣的情況下，有必要做外交努力，緩和中東地區的緊張、讓局勢安定下來。

安倍說，這次將訪問的3個國家都是對中東地區具有很大影響力的國家。期待相關國家能在既有友好關係基礎上，促使各國對話並採取自制的應對。安倍表示，日本將善盡外交努力，以促中東局勢安定化。

有關日本政府決定派遣自衛隊到中東一事，安倍表示，想藉這次出訪中東行尋求相關國家的理解，做好派遣自衛隊的萬全準備。

在美伊緊張情勢升高下，安倍原本打算延後出訪。但近日情勢顯示，美伊有克制，避免情勢惡化，因此安倍決定成行。

日本朝日新聞報導，有關日本政府派遣自衛隊到中東海域一事，日本海上自衛隊2架P3C反潛機今天上午從沖繩（琉球）那霸航空基地出發，目的是為了確保與日本有關船舶在中東海域航行安全，進行資訊蒐集。自衛隊抵達打擊海賊的據點非洲東部的吉布地共和國（Djibouti）後，預定20日起展開活動。

這次出發的自衛隊員等約60人。在自衛隊員出發前，日本防衛大臣河野太郎致詞表示，希望他們與各國部隊與國際機關密切聯絡，秉持勇氣與榮譽感善盡任務。

派遣期間到今年12月26日為止。如果需要延長派遣時間，有待內閣會議再度作出決定。部隊值勤約3個月進行輪替。

日本政府去年12月根據防衛省設置法，以進行「調查研究」為法律依據，內閣會議決定派遣日本海上自衛隊的護衛艦與反潛機，活動範圍是阿曼灣、阿拉伯海北部、曼德海峽東側的亞丁灣這3座海域的公海。護衛艦「高波號」（約載200人）預計2月2日出發。

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