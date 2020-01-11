美半導體嚇跌！台積電ADR又殺了

受到就業數據遜於預期，以及美債殖利率大跌近2%影響，美股觸及29000點新高後尾盤壓回，道瓊指數挫跌133點，其中晶片類股遭空襲，包括超微、美光都重挫逾1%，因此拖累台積電ADR下殺逾0.6%。

美國勞工部公布去年12月非農就業人口增加14.5萬人，較11月的 26.6萬人大幅減少，低於市場預期，增幅為去年5月以來新低；12月失業率為3.5%，續創50年以來新低。

聯準會（Fed）在去年降息3碼後，持續觀察降息後的經濟支撐效應，由於上月就業數據不如預期，在1月的利率決策會議上，可望維持寬鬆政策。

儘管市場對美陸貿易關係持續樂觀，但美就業報告比預期差，美股三大股市全面收黑，終場道瓊工業指數下跌133點（或0.46%），收在28823點；標準普爾500指數下跌9點（0.29%），收在3265點；以科技股為主的那斯達克指數下跌24點（或0.27%），收在9178點。

在個股部分，晶片類股漲跌互見，超微（AMD）下跌 1.6%、美光下跌 1.1%、英特爾下跌 0.61%；高通則小漲0.39%、輝達（Nvidia）上漲 0.53%。

而台股ADR也普遍收低，其中台積電ADR下跌 0.62%、聯電ADR下跌0.56%。

（中時電子報 吳美觀）

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