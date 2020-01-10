法國反年改罷工 逾45萬人響應

法國工會9日再度號召全國逾45萬人走上街頭，展現他們對於法國史上最長交通罷工行動的支持，但這卻難以撼動總統馬克宏（Emmanuel Macron）推動退休金改革的決心。

法國大罷工周四進入第36天，工會動員教師與律師加入鐵路工人的抗議行列。儘管首都巴黎出現零星暴力衝突，但其他地區大致上維持和平基調。

法國目前有42種依產業而異的年金制度，馬克宏政府打算化繁為簡 、一律採用積分制，同時鼓勵民眾將退休年齡從法定的62歲延後至64歲。此次年金改革規模將是二戰以來最大，馬克宏希望透過此改革計畫提升勞動力彈性與競爭力。

但此舉引發工會反彈，自去年12月5日起發動全國性罷工，不僅癱瘓多數鐵路交通、學校關門，連首都法院也停擺運作，甚至連全國10％電力也遭到切斷。

周四遊行是工會發動罷工以來的第四次全國抗議行動。儘管民調顯示多數法國民眾反對年金改革，但參與遊行與罷工人數銳減、士氣下滑卻是不爭事實。

法國內政部表示，此次全國抗議人數加總約45.2萬人，遠不如去年12月5日首場遊行的80.6萬人。

事實上，許多工會將年金改革抗爭視為終局之戰，他們擔憂馬克宏終極目標是要終結工會長期以來對於法國經濟的影響力。這樣的害怕情緒在鐵路工會特別明顯，這些工會過去表現向來強悍。據法國政府數據顯示，該國勞工加入工會的占比約11％。

法國總理菲利佩（Edouard Philippe）表示，政府樂意聆聽工會代表的意見，希望雙方10日會面後能解決政府退休金支出過高的問題。

數據顯示，法國退休金赤字問題日益嚴重，預估將從如今的80億歐元攀升至2025年的170億歐元，而法國退休金支出約占該國經濟產值的14％。