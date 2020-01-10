日股年底上看27,000點

日股今年走勢被看好，除了中美貿易衝突緩和有利全球經貿成長外，東京夏季奧運題材產生不少想像空間，日本可從中得到不少商機而令日股成為今年全球股市的佼佼者。

日經225指數周五上漲0.5％收23,850.57點，雖然日本去年11月家庭支出年跌2％，為2019年第二次出現年跌而抑制日股盤中漲勢，但日圓走貶讓外界看好有利製造業出口而成為支撐大盤的重要族群。

里昂證券日本策略師史密斯（Nicholas Smith）說，去年因中美貿易戰而承受壓力的日股，也將受惠於中美貿易關係緩和的利多。他強調目前日股「極度便宜」。

外界揣測首相安倍有意今年解散眾院來舉行大選並調整自民黨高層人事之際，日本央行總裁黑田表示正密切監視美伊局勢。史密斯認為這些情況尤其提前大選，日本政府今年絕對會增加財政支出來刺激經濟。

他說在負利率環境下，日本政府已暗示準備增加財政支出，這對日股十分有利。

日本近幾年來國內觀光急速萎縮，但在放寬外國人觀光簽證限制後，夏季東京奧運將能吸引外國觀光人潮，盛況可望跟倫敦奧運那樣。

儘管三井住友信託資產管理經濟師押久保直也，預計日本今年經濟僅溫和增長0.1％，但他評估奧運與殘奧將帶動境內觀光消費，為日本帶來約32兆日圓（3,000億美元）經濟效益。

他認為能受惠於奧運商機的產業裡就包括製造業，尤其生產電視等電子設備商業績最被看好。至於像健身、餐飲和飯店等休閒產業也能賺奧運財。

即使目前日股本益比約13倍，但仍然具吸引力。在日本企業2020年度獲利可望成長10.7％，扭轉去年下跌7.9％的利多支持下，將帶動日股走高，日經225指數年底上看27,000點。