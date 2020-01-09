中美首階段貿易協議 下周簽署

中美終於確定簽署首階段貿易協議日程。中國商務部9日宣布，中國國務院副總理劉鶴將於13日率團訪美，並在15日在華盛頓與美方完成簽署。

綜合外媒引述消息人士進一步透露，簽署儀式訂於美東時間15日上午11時30分在白宮舉行（台北時間16日零時30分），預計將有200人參加，其中包括來自美國主要貿易團體的代表。

中國商務部發言人高峰9日表示，應美國邀請，劉鶴將於1月13至15日率團赴華盛頓訪問，與美國簽署首階段貿易協議。高峰表示，雙方團隊正密切溝通包括協議簽署的具體程序，但對於第二階段貿易磋商，目前沒有更多訊息可以透露。

美國總統川普在12月30日推文表示，自己會在1月15日於白宮與中國簽署首階段協議，之後還會赴中國訪問，並啟動第二階段貿易磋商。

華爾街日報9日引述消息人士稱，劉鶴率領的十人代表團包括中國商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、工信部副部長王志軍、農業部副部長韓俊，以及商務部副部長王受文。

中美於2019年12月13日宣布達成第一階段協議，中國官方公布的協議文本包括序言、智慧財產權、技術轉移、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款等9個章節。

按此前白宮說法，在首階段貿易協議裡，中國將承諾於2019、2020年每年採購400億美元至500億美元的農產品，在2017年貿易戰開打前，該數字僅為240億美元。同時，中國在2019、2020年所採購美國商品與服務額度會達到2千億美元。作為交換，美國在12月取消、調降對中國商品的部分加徵關稅措施。

智財權與技術轉移方面，美國貿易代表萊海澤此前表示，中國同意改變作法，停止施壓美企要求技術轉讓。中國商務部副部長王受文稱，中美在加強智財權保護領域多個面向達成共識。

高峰9日表示，中國將繼續按照WTO規則和入會承諾，完善小麥、玉米等關稅配額管理辦法，將在市場化條件下充分使用配額，這與擴大美國農產品進口並不矛盾。