蘋果App Store 一天進帳近4億美元

去年底短短一周內蘋果迷在App Store花了14億美元，今年元旦當天消費者在App Store的消費總額更高達3.9億美元，創下App Store史上最高單日營收紀錄，證明蘋果軟體服務事業起飛。

蘋果8日宣布，去年12月24日到31日期間App Store營收年增16％至14億美元，激勵當日股價上漲1.6％至303.19美元，是1月2日收盤價300.35美元以來再創新高。

過去一年來蘋果股價漲幅超過1倍，且Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）看好蘋果在28日發表今年度第一季（去年12月底止）亮眼業績，因此將目標股價維持350美元。

2008年App Store開設以來，蘋果便吸引全球第三方程式開發商在App Store銷售iOS版應用程式，條件是業者須和蘋果分享15％至30％的營收。2008年以來iPhone用戶量快速膨脹，程式開發商至今透過App Store累積的營收扣除蘋果抽成後，總計超過1,550億美元。

市調機構Sensor Tower估計，去年App Store營收年增16％至542億美元，谷歌Google Play應用程式商店營收亦年增18％至293億美元。該機構分析師尼爾森（Randy Nelson）表示：「整體而言，消費者比以往更願意花錢購買應用程式。」

蘋果也趁勝追擊推出更多付費訂閱服務，例如去年推出的線上遊戲訂閱服務Apple Arcade及線上新聞訂閱服務Apple News+。蘋果軟體服務資深副總裁庫伊（Eddy Cue）表示：「去年是蘋果史上軟體服務表現最旺的一年。」

蘋果8日宣稱Apple News應用程式每月經常性用戶量已超過1億人，較去年同期成長18％，但並未詳述其中付費訂閱Apple News+的人數有多少。