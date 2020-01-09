無懼美伊衝突 美股漲勢凌厲

儘管近日美國與伊朗相互開火，但金融市場並未預期美伊衝突將演變成大型軍事衝突，且美國已位居全球最大石油出口國，中東緊張不致影響石油供給，美股8日再創新高，9日早盤續漲。

道瓊工業指數9日盤中上揚0.5％，標普500指數上升0.5％，那斯達克綜合指數揚升0.9％。

不畏伊朗8日對伊拉克美軍基地發動飛彈攻擊，報復美國刺殺伊朗軍事將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），美股三大指數8日全面走揚，那斯達克指數更創下盤中與收盤新高，標普500指數亦刷新盤中高點紀錄。

美國總統川普在美東時間8日早上發表談話，表示伊朗攻擊美軍基地並未造成人員傷亡，伊朗的態度似乎退讓，而且美國無意發動反擊。川普此番言論帶動股市進一步上揚。

瑞銀證券交易大廳營運部主管凱辛（Art Cashin）指出，美國總統消除部分擔憂情緒，推動股市上揚。

美國已成為全球最大產油國，中東石油供應中斷風險的衝擊力已不如往昔。美國西德州指標期油8日先揚後挫，盤中一度勁升逾4％，但終場大跌逾5％，跌破每桶60美元。9日盤中保持在平盤上方。

金價走勢亦開高走低。紐約2月期金9日盤中續跌0.3％，報每盎司1,554.2美元。

Conning ＆ Co.證券策略師陶斯威克（Don Townswick）表示，市場對美伊議題表現得更理性，預期伊朗不會做出讓兩國衝突加劇的事。

此外，鑑於美國原油產量增加，美伊緊張不致於對原油供給造成嚴重威脅。

根據美國官方報告顯示，美國上周原油產量為每日1,290萬桶，其中每日300桶出口至海外。

Horizon Investments投資長拉蘭納（Scott Ladner）表示，今日油市的狀況已和十年前大不相同，美國能源復興和頁岩油革命，讓美國成為能源大國，也抑制油價水準。