烏克蘭波音737客機 驚傳墜毀伊朗

烏克蘭國際航空公司（UIA）旗下一架波音737型客機8日驚傳墜機意外！該飛機於伊朗德黑蘭機場起飛後不久便墜機，機上機組人員與乘客共176人全數罹難。墜機初步研判是機械故障所致，但此時正值美國與伊朗衝突升溫之際，不免引發各界多所聯想。

受此消息衝擊，波音周三開盤股價大跌約2％，每股報331.02美元。

據伊朗官媒報導，這架波音737-800客機8日清晨6點12分於伊朗伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini Airport）起飛，目的地是烏克蘭首都基輔，但飛機起飛不久後便出現機械故障、引擎起火而墜毀。

烏克蘭外交部指出，罹難者包含82名伊朗人、63名加拿大人與11名烏克蘭人。而其他乘客國籍亦包括瑞典、阿富汗、德國與英國等。

波音回應，他們目前正在釐清失事原因。波音先前因兩起墜機意外導致737 Max客機遭全球停飛，高層後來決定暫時停產此機型，此次墜機恐令該公司聲譽再度受損、營運雪上加霜。

烏克蘭國際航空公司指出，此次失事飛機於2016年開始服役，1月6日才剛完成例行檢修。該公司表示，機師操作錯誤導致墜機的機率極低。

伊朗官方已尋獲黑盒子，正送往相關單位研判失事原因。當地官員指出，機師在墜機前並未回報任何異常狀況。

此次墜機意外發生時機點敏感，正巧在伊朗發射導彈攻擊美軍駐伊拉克基地之後，外界揣測此事故可能與美伊衝突升溫有關。對此，烏克蘭大使館發出聲明澄清，墜機原因可以排除「恐怖襲擊或飛彈襲擊的可能性」。