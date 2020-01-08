波音737客機在伊朗墜毀 170人罹難

路透社引述伊朗官方媒體「伊朗通訊社」（IRNA）報導，一架載有170人的烏克蘭航空飛機今天因技術問題，從伊朗首都德黑蘭起飛後不久墜毀。

法新社引述伊朗紅新月會表示，機上170人全數罹難。

伊朗民航組織發言人亞發紮德（Reza Jafarzadeh）接受國營電視台訪問時說，墜毀的波音737客機隸屬烏克蘭航空（Ukraine International Airlines），救援團隊已獲報前往墜機地點，即德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini airport）附近。

即時航班狀況查詢網站Flightradar24資料顯示，這架編號PS752的班機從德黑蘭起飛，預定飛往烏克蘭首都基輔。

亞發紮德說機上有170名乘客；伊朗通訊社則依據初步資訊報導，這架飛機原定飛往基輔，機上有180名乘客及機組員。

BBC駐伊朗記者Ali Hashem推文引用伊朗媒體拍攝的照片，照片上約略可見燒黑的飛機碎片殘骸。

美國飛機製造商波音（Boeing Co.）的737 MAX型號飛機於2018年、2019年各發生一起重大飛安事故，兩起事件共造成346人喪生，全球已停飛這款飛機，波音也決定暫時停產，已造成可觀經濟損失。