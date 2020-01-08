危險！美對兩伊、波灣發布民航禁飛令

美國與伊朗衝突升溫，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）已經針對伊朗、伊拉克、波斯灣、阿曼灣等領空發布民航禁飛令。

英國廣播公司（BBC）報導，伊朗對美軍駐伊拉克2處軍事基地發射數枚飛彈後，為確保飛航安全，美東時間7日晚間，美國聯邦航空總署已經對美國民航業者發布中東地區禁飛令。

聲明稿指出，「美國聯邦航空總署今晚發布航班限制飛航公告（Notice To Airmen，NOTAM），禁止美國民航業者飛越伊拉克、伊朗、波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）領空。」

「我們將會繼續嚴密監控中東局勢，我們也會繼續和國安單位合作，和美國航空業者及外國民航監管單位分享情報。」

伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）證實，當地時間8日凌晨，已經發射飛彈轟炸美軍駐伊拉克的阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base），隨後又發動第二波攻擊，美伊衝突升溫。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊斯蘭革命衛隊已在加密通訊軟體Telegram上放話，警告美國盟友勿協助美國反擊，如果伊朗的土地遭到轟炸，將會對阿拉伯聯合大公國的杜拜、以色列城市海法（Haifa）發動第三波攻勢。

(中時電子報 吳映璠)