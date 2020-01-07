英法不支持川普打伊 就怕衝擊經濟成長

美國上周五出動無人機擊殺伊朗軍方將領後，中東緊張情勢急劇升高，但美國昔日盟友英國與法國卻不支持川普打擊伊朗的軍事行動，法國官員警告，川普此舉反而使伊斯蘭國（ISIS）從中受惠，使歐洲面臨恐怖攻擊的風險增加，進而衝擊全球經濟成長。

美國的歐洲盟友指出，美國升高對伊朗的衝突將會讓ISIS漁翁得利，原因在於在美國專心打擊伊朗後，由美國主導的聯軍已凍結圍剿ISIS的任務。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）周一接受電台專訪時表示，「大家得先認清這個事件對誰有好處，局勢緊張對誰有利，而當前中東局勢不穩只會讓一個組織受惠，那就是ISIS。」

川普揚言若伊朗發動報復，美國將轟炸數十個伊朗文化遺址，英國首相強生的發言人認為美國此舉可能觸犯戰爭罪。

該名發言人表示，「國際條約有避免破壞文化遺址的相關規範，這個有法規可查，舉例來說，於1954年訂定關於武裝衝突情況下保護文化財產的海牙公約。」

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）上周五在美軍發動無人機空襲行動後就表態，與伊朗衝突升溫「不符英國利益」，並呼籲「美伊雙方緩合緊張情勢」。

前外交大臣杭特（Jeremy Hunt）上周六向英國廣播公司表示，川普與伊朗正在進行「越來越危險的膽小鬼博奕，雙方使出越來越激烈的手段。」

英國官員並提及，美國發動空襲擊殺蘇雷曼尼與伊拉克將領的行動，事前並未知會盟友。

法國歐洲事務部長曼查林（Amelie de Montchalin）也指出，「我們一覺醒來才獲知發生大事，我們相當擔心美伊衝突升高的情勢發展。」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）周一也呼籲美伊雙方「克制並緩和緊張情勢」。