小心！三層櫃壓死5童91傷 IKEA賠天價和解

瑞典家具龍頭宜家家居(IKEA)一款暢銷的三層抽屜櫃釀成5童慘死、91童傷慘劇,昨(6)日IKEA和一名男童死者的父母達成和解,不過和解金額高達4,600萬美元(約新台幣13.8億元)天價。

綜合美聯社、《紐約時報》(New York Times)報導,杜德克夫婦委任律師昨日宣布,已經和IKEA達成和解,IKEA同意支付高達4,600萬美元的和解金額。杜德克夫婦的2歲兒子喬澤夫(Jozef)2017年在家中遭IKEA暢銷的Malm系列三層抽屜櫃壓死。

杜德克夫婦2008年就購買了這張重達70磅(約31公斤)的三層抽屜櫃,2017年5月24日,杜德克先生在房間看到原本應該熟睡的兒子竟被壓在櫃子下方,緊急送醫後喬澤夫最終仍因窒息不幸身亡。

杜德克夫婦隨後對IKEA提起訴訟,他們無法理解僅僅30英吋高(約76公分)的抽屜櫃竟會壓死2歲幼童,不滿櫃子先前就已出事,IKEA已於2016年中回收該款商品,卻未盡到通知消費者的義務,更沒有警告消費者該款櫃子必須嵌在牆壁上,否則容易發生倒塌意外。

自2011年以來,這款抽屜櫃已造成91名幼童受傷,至今也已累積至少5起死亡案例。

針對訴訟,IKEA周一表示,已採取行動提升安全意識,同時也對員工進行安全訓練。

杜德克夫婦則表示,將會從和解金中捐贈100萬美元給倡議讓櫥櫃家具進行嚴謹測試的團體,和解協議也要求IKEA和這些團體會面,並且進一步擴大下架商品。

2016年,IKEA已和另外3個受害家庭針對其他家具意外達成和解,和解金額達5,000萬美元(約新台幣15億元)。

