澳洲野火燒掉3個台灣 料至少再燒1個多月

澳洲正面臨史上數一數二嚴重的野火肆虐，目前野火焚毀的面積約相當於3個台灣。由於1月底至2月初才是通常的野火季高峰，預料至少還得再延燒1個多月。

● 創紀錄高溫 野火季節空前提早

新南威爾斯州爆發數十起野火，迫使州政府去年11月宣布緊急狀態，但火勢迅速蔓延至全澳各州，成為澳洲史上最具毀滅性的野火之一。

澳洲的夏季是從每年12月到2月，而1月底或2月初是典型的野火季節高峰，預料這波野火會持續。澳洲官員3日才警告，未來幾天情況會更嚴峻。

科技新聞網站The Verge指出，這季的野火之所以空前，在於來得特別早且火勢已然龐大，天候條件這次也歷史性助長火勢；澳洲去年12月18日締造史上最熱一天，全國平均溫度竟達攝氏41.9度，極端高溫與乾旱造成更多易燃物助長野火。

● 火勢已非人力能滅 濃煙讓醫院MRI停擺

濃煙已成為火勢以外另一災難。澳洲首都坎培拉今年元旦出現歷來最嚴重空污，高達「有害」空氣品質指數的23倍。城中的濃煙瀰漫到醫院的分娩室，並讓核磁共振（MRI）機器停止運轉，還讓一名老婦人因呼吸窘迫，剛下飛機不久便過世。

濃煙並且飄至1600公里外的紐西蘭，濃厚的煙柱連美國國家航空暨太空總署（NASA）衛星在太空都能拍到。專家們表示在極端條件下，消防員幾乎是束手無策，只能任火勢將易燃物燒盡後自行熄滅。

● 近5億隻動物死於野火 澳洲恐臨生態浩劫

雖然澳洲全國6個州都有野火，但最嚴重的仍屬新南威爾斯。雪梨大學估計，自去年9月以來單是新南威爾斯就已有4.8億隻動物死於野火，且這還是保守估計；哺乳類、鳥類、爬蟲類不是直接被火燒死，就是隨後因失去食物與棲地而死。

野火也讓人尤其關注無尾熊，因為當局表示高達3成的無尾熊棲地被毀，新南威爾斯已死8000隻無尾熊，占全州無尾熊總數1/3。由於澳洲是包含無尾熊在內244個物種的唯一家園，野火對澳洲獨有的生態系統衝擊甚鉅。

● 澳洲10年內災損 恐近4000億

野火蔓延的速度十分驚人。美國財經媒體3日發布的統計資料是超過500萬公頃（5萬平方公里）的土地焚毀，相當於1.5個台灣，數字今天更新時，焚毀面積已達1000萬公頃（10萬平方公里），面積約相當於3個台灣。

野火到目前至少造成25人死亡，還有許多人失蹤，約1800多棟民房被毀。

野火造成的確切災損尚待評估。澳洲保險協會（Insurance Council of Australia）表示，他們已接獲近9000宗理賠申請，總值約7億澳元（約新台幣140億元）；SGS經濟與規劃諮詢公司（Consultancy SGS Economics and Planning）預估，受有害煙霾籠罩的雪梨，一天的經濟損失就達5000萬澳元。

影響更深遠的是，澳洲經濟將因氣候變遷帶來日增的極端高溫與風暴而面臨更大壓力，產業界從農業、房地產到觀光業都受威脅。澳洲的氣候委員會（Climate Council）估計，農業與勞動生產力下降帶來的損害，到2030年可能將達190億澳元（約新台幣3950億元）。

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