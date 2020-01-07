波音暫時停產737 MAX 3000員工派新職

美國飛機製造商波音今天表示，由於暫時停產737 MAX型號飛機，將於本月中分派3000名員工到其他職位。737 MAX原是波音暢銷型號，在發生兩起重大飛安事故之後全球停飛。

波音（Boeing Co.）宣布調整員工職務前，美國航空集團（American Airlines Group Inc.）及墨西哥國際航空公司（Aeromexico）宣告與波音就737 MAX停飛而產生的損失達成和解。

美國航空集團表示，波音會在數年內分期支付賠償金，總額中會取逾3000萬美元用於2019年的美國航空集團員工分紅，預期2019年第4季的收益不會有實質財務影響，也會持續與波音洽談2019年之後、與737 MAX停飛有關的賠償事宜。

墨西哥國際航空公司則表示，會持續與波音及監理當局洽談。

路透社報導，兩家航空公司都未公布賠償金額。近幾週來，已有一些航空公司與波音秘密和解，波音表示不會對此置評。

波音在寫給員工的電子郵件中表示，約3000人會被分派到其他職位，多數是在製造、工程領域和生產線上的員工。有異動的員工大部分是在波音的華盛頓州倫頓（Renton）廠上班，也就是製造737 MAX的工廠，其他員工是在南卡羅來納州營運部門工作。

有些員工會被派到華盛頓州艾弗雷特（Everett）廠製造767、777、777X型號。波音先前表示，不打算因為停產737 MAX就資遣或讓員工休長假。

波音另表示，已在加州維克多維爾市（Victorville）增加MAX型號存放設施，倫頓廠的部分員工會被派到華盛頓州摩西湖市（Moses Lake）及維克多維爾市的MAX型號存放地點。

印尼獅子航空（Lion Air）及衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）分別於2018年10月、2019年3月發生事故，共造成346人喪生，自2019年3月至今，全球停飛737 MAX，波音自本月中起暫時停產這款飛機。

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