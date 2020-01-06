奉俊昊獲金球獎 韓媒看好未來媲美李安

南韓媒體報導，南韓著名導演奉俊昊執導的「寄生上流」一片獲得金球獎最佳外語片獎，使得奉俊昊躋身好萊塢，聲望大漲，假以時日可望與國際名導演李安並駕齊驅。

「寄生上流」一片於5日在美國洛杉磯舉行的第77屆金球獎頒獎典禮上獲頒最佳外語片獎。

南韓聯合新聞通訊社報導，「寄生上流」推升韓國電影的國際地位更上一層樓，奉俊昊也得以躋身好萊塢主流導演之列。奉俊昊獲獎後有望身價飆升，假以時日聲望很可能與台灣出身國際名導演李安並駕齊驅。

以法國坎城國際影展金棕櫚獎為首，「寄生上流」已在15個以上的海外國際影展獲頒30多個獎項，而金球獎的更大意義在於韓國電影在世界電影產業的大本營好萊塢獲得認可。

報導指出，難能可貴的是「寄生上流」在與西班牙電影大師佩德羅‧阿莫多瓦的「痛苦與榮耀」、華裔導演王子逸執導的「別告訴她」等佳作的角逐中脫穎而出。阿莫多瓦曾兩度斬獲最佳外語片獎，「寄生上流」此次力壓「痛苦與榮耀」，也顯示出好萊塢新舊交替的可能性。

奉俊昊2000年憑藉處女作「綁架門口狗」出道，2003年的「殺人回憶」和2006年的「漢江怪物」展現他的藝術性和商業性，2013年的「雪國列車」叩開好萊塢大門，2017年與奈飛合作拍攝「玉子」。

報導稱，金球獎被視為奧斯卡金像獎的風向球，「寄生上流」已入圍奧斯卡最佳國際電影和最佳主題歌，外媒預測「寄生上流」有可能於當地時間13日獲得其他單元的最終提名。

今年金球獎的最佳導演獎花落執導「1917」的山姆‧曼德斯（Sam Mendes）；昆汀‧塔倫提諾（Quentin Tarantino）自編自導「好萊塢往事」奪得最佳劇本獎。「寄生上流」雖與這兩獎失之交臂，但有可能在奧斯卡獎中有所斬獲。（中央社）

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