預期美經濟向好 Fed官員主張利率按兵不動

美國聯準會（Fed）兩名官員3日不約而同表示，美國經濟今年可望持續增長，這也意味貨幣政策應按兵不動。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）3日接受CNBC訪問時指稱，美國經濟今年預料將可增長超過2％，在同時通膨依然持續處於低點，這兩大因素支持他對於聯邦基金利率水位應維持不變的看法。

卡普蘭說：「我不認為我們應該在此時對聯邦基金利率採取任何行動」。

另外克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）也在同一天發表類似看法，主張當前維持利率穩定將有助美國通膨攀升到2％的官方目標。

她在出席聖地牙哥一場會議後向記者表示，目前她並看不出有任何緊急理由，促使Fed應該緊縮或寬鬆貨幣政策，「除非美國經濟前景出現改變。」

梅斯特還樂觀指出，受惠消費者強勁支出、抵銷了企業投資不振，美國經濟今年將得以繼續成長。她還認為貿易戰與全球經濟放緩對於消費支出造成的風險已經降低。

上述兩名官員都在今年取得貨幣決策投票權。他們兩人的看法也反映目前Fed對利率政策的立場。Fed3日發布去年12月決策會議紀錄，內容指出與會官員普遍同意現行利率應該暫時不動。

這些官員認為，維持現行貨幣政策，可令Fed有時間評估去年利率決策對經濟帶來的全面影響。他們還認為利率持穩，有助減緩全球經濟對美國經濟的衝擊。

Fed在去年三次降息，將聯邦基金利率降至1.5％到1.75％水準。然而據上月Fed發布的利率預測指出，直到2020年底，聯邦基金利率中間平均值將為1.6％，這也凸顯今年美國利率將不會調升或調降。

另外會議紀錄還提到，Fed官員對於美國通膨長期間低於2％感到憂心。雖然有些人指出讓通膨受抑的部分因素可能屬於暫時性，但也有人提到近來發布多項經濟指標，凸顯長期通膨預期已經降的過低。