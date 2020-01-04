斬首伊朗指揮官 川普天威敵友難測

美國總統川普下令擊殺伊朗最重要軍事指揮官蘇雷曼尼，堪稱他上任三年來最重大的外交政策賭注，大大出乎美國盟友與敵對國家的意料之外。這不但讓美國人民對未來充滿不確定性，也會讓北韓領導人金正恩戒心更重。

川普行事風格難以逆料，口頭好鬥的他其實鮮少真正採取大膽的軍事行動。這次他以聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）積極策畫對伊拉克和整個區域美國外交官員和軍事成員進行攻擊為由，出動無人機除掉蘇雷曼尼，讓伊朗和其他國家措手不及，令人重新感受到川普的不可預測。

2014年至2019年擔任法國駐美國大使的阿羅（Gerard Araud）受訪表示：「美國人民現在完全一頭霧水。伊朗攻擊油輪、美國無人機以及沙烏地阿拉伯油田時，美國沒有回應，如今卻突如其來狙殺蘇雷曼尼。我們現在只能依賴一個人無法預料的反應。」

媒體報導，原本一般認為，川普會盡全力在大選年避免戰爭，結果這次的無人機攻擊粉碎了此一假定。金正恩看在眼裡，可能會強化他打造北韓更強大核子嚇阻武器的決心，因為蘇雷曼尼事件凸顯出，握有核武是確保政權生存最保險的方式。

川普2017年入主白宮前沒有公職經驗，雖然他時常在嘴巴上不饒人，但總是會避險。他不斷設法從中東撤軍，不理會北韓違反國際制裁，並避開他所稱「無止境的戰爭」。

此外，川普一直要求北大西洋公約組織（NATO）盟友增加負擔軍費，還稱讚土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及金正恩等獨裁者。正當世界領袖開始以為他們摸透川普的習性時，川普跌破他們的眼鏡。

2日晚間狙殺蘇雷曼尼的任務，是在上月27日伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）外圍一處軍事基地遭火箭攻擊導致一名美國承包商喪生後決定。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）隨後迅即誓言報復，表示伊朗對美國「懦夫式恐怖主義」的回應將隨時展開，不拘任何形式。

不過，外交人士與分析家指出，川普情願在原本已動盪的地區升高風險，讓他在對抗美國敵人方面占上風。金正恩與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）若要越過美國的「紅線」，必須得謹慎行事，而且伊朗想要在不進一步動搖本身政權的情況下做出適當回應，恐怕並非易事。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策計畫副主任馬洛尼（Suzanne Maloney）說：「過去24小時，乃至於過去一週新發現的風險容忍限度，我認為對伊朗而言將有必要重新評估。他們以為理解川普的想法，現在是不是這樣已不再清楚了。」（中央社）

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