全球最安全航空公司 台灣這家排第3

國際航空專業評鑑網站「AirlineRatings.com」2日公布2020年全球20家最安全航空公司排名，澳洲航空公司蟬聯第一，長榮航空榮登第3名，而聯合航空、英航、日航等今年跌出榜外。

AirlineRatings.com共評比全球405間航空公司，據中央社報導，評分標準包括各航空公司經政府單位和航空業團體審查結果、墜機和重大飛安事件紀錄、盈利能力、機隊機齡等。

澳洲航空連續第7年被列為全球最安全航空公司。AirlineRatings網站編輯湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示，澳航利用衞星系統實時監控客機引擎，讓公司可以盡早發現安全問題。第2名則是紐西蘭航空。

聯合航空、英國航空、日本全日空、美國航空、日本航空、達美航空等公司，過往都曾名列全球前20名，但今年跌出排行榜。

湯瑪斯表示，英國航空排名下滑是因事故數量比其他規模相近的航空公司更多，機隊平均年齡也達到13.8年，而聯合、達美、日航、全日空則曾發生機師疑似醉酒事件，因此評分下降。

全球最安全航空公司排名：

1. 澳洲航空

2. 新西蘭航空

3. 長榮航空

4. 阿提哈德航空

5. 卡塔爾航空

6. 新加坡航空

7. 阿聯酋航空

8. 阿拉斯加航空

9. 國泰航空

10. 維珍澳洲

11. 夏威夷航空

12. 維珍航空

13. TAP葡萄牙航空

14. 北歐航空

15. 皇家約旦航空公司

16. 瑞士國際航空

17. 芬蘭航空

18. 德國漢莎航空

19. 愛爾蘭航空

20. 荷蘭皇家航空

（中時 施施）

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