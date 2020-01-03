全球CEO 今年最擔憂經濟衰退

美國經濟諮商理事會（Conference Board）公布最新報告顯示，全球各地企業執行長將經濟衰退視為今年頭號風險，而美國企業執行長亦將此擔憂排在第三，此排序與去年相同，顯示企業對於經濟放緩的憂慮持續存在。

經濟諮商理事會首席經濟學家艾克（Bart van Ark）指出，全球去年經濟成長從3％跌至2.3％，令企業高層備感壓力，隨著貿易紛爭延續、氣候變遷挑戰等問題懸而未解，更加劇他們對於經濟衰退的擔憂。

艾克表示：「企業領袖和一般人沒兩樣。他們根本不知道經濟會如何發展。」

該報告指出，儘管全球今年經濟成長率預估略為回升至2.5％，但企業執行長對於經濟的擔憂（不論背後有無依據）恐帶來負面影響。報告寫道：「這種害怕經濟衰退的心態，未來可能變成一種『自我實現』的預言。」

此報告共調查約740位執行長，訪調時間是去年9月與10月。結果顯示，大陸企業執行長將貿易紛爭與經濟衰退同列今年最擔憂風險，美企執行長則將貿易紛爭排在第四。

美企執行長也擔心其他問題，包括市場競爭加劇、勞動市場緊縮與全球政治動盪等。

儘管中美去年12月時宣布達成首階段貿易協議，但這對於緩解企業憂慮的成效有限，許多執行長內心最大恐懼仍是貿易大戰延燒。

雲端軟體巨擘Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）去年11月出席自家投資者大會時表示，他最近與超過百位執行長會面，大家共同擔憂都來自於貿易紛爭。

雖然每個國家對於外部風險的排名不盡相同，但全球企業一致認同最擔憂的內部風險是人才徵聘與留任困難。其次是如何調整營業模式以適應新科技變革，以及如何形塑內部創意文化。