美伊爆衝突！ 美期指軟腳 重挫近400點

工商時報 數位編輯
沙烏地阿拉伯2艘油輪於荷姆茲海峽遭攻擊，雖無人員傷亡，正值美伊緊張升溫，外界高度關注。圖／美聯社 沙烏地阿拉伯2艘油輪於荷姆茲海峽遭攻擊，雖無人員傷亡，正值美伊緊張升溫，外界高度關注。圖：美聯社
An Emirati coast guard vessel passes an oil tanker off the coast of Fujairah, United Arab Emirates, Monday, May 13, 2019. Saudi Arabia said Monday two of its oil tankers were sabotaged off the coast of the United Arab Emirates near Fujairah in attacks that caused "significant damage" to the vessels, one of them as it was en route to pick up Saudi oil to take to the United States. (AP Photo/Jon Gambrell)

美國總統川普下令美軍空襲巴格達國際機場，造成親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）次長、伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）喪命，伊朗最高領袖哈梅內意（Ayatollah Ali Khamenei）誓言將進行報復，導致美期指開盤下挫逾250點，金價飆至4個月新高。

美伊爆發衝突，導致台股3日早盤開高，一度逼近12,200關卡，但盤中翻黑跳水，震盪幅度高達174點，成交值創下近期新高，尾盤急拉翻紅，終場小漲9.95點、收在12,110.43點。

美國3大期貨指數全面下挫，截至台灣時間3 日下午6點50分，道瓊期貨指數下跌336點或1.17% 、報28,505點，標普500期貨指數下跌42.38點或1.3%、報3,216.62點，那斯達克期貨指數也下挫136.13點或1.64%、報8,755.62點。

油價應聲飆漲，截至台灣時間3 日下午5點20分，紐約輕原油價格跳漲 3.48%、報63.31美元，盤中一度漲4.34%、至63.84 美元高點。此外，黃金現貨價3日開盤一度漲1,541.05 美元，創近4個月以來盤中新高。

（中時電子報 呂承哲）

延伸閱讀

金價發光 2019漲幅創9年最大

節前避險 金價突破1,500美元

工商時報 數位編輯
你可能還喜歡

超微股價飆20年新高 連2年登標指最佳個股

伊朗聖城軍將領死於空襲 油價大漲4％

落跑中！日產前董座遭國際刑警組織通緝

搭哪家飛機最安全？2020評比給答案