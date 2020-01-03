美伊爆衝突！ 美期指軟腳 重挫近400點

美國總統川普下令美軍空襲巴格達國際機場，造成親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）次長、伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）喪命，伊朗最高領袖哈梅內意（Ayatollah Ali Khamenei）誓言將進行報復，導致美期指開盤下挫逾250點，金價飆至4個月新高。

美伊爆發衝突，導致台股3日早盤開高，一度逼近12,200關卡，但盤中翻黑跳水，震盪幅度高達174點，成交值創下近期新高，尾盤急拉翻紅，終場小漲9.95點、收在12,110.43點。

美國3大期貨指數全面下挫，截至台灣時間3 日下午6點50分，道瓊期貨指數下跌336點或1.17% 、報28,505點，標普500期貨指數下跌42.38點或1.3%、報3,216.62點，那斯達克期貨指數也下挫136.13點或1.64%、報8,755.62點。

油價應聲飆漲，截至台灣時間3 日下午5點20分，紐約輕原油價格跳漲 3.48%、報63.31美元，盤中一度漲4.34%、至63.84 美元高點。此外，黃金現貨價3日開盤一度漲1,541.05 美元，創近4個月以來盤中新高。

（中時電子報 呂承哲）

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