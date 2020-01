小心！日新年吃麻糬傳統 屢生噎死悲劇

日本人新年有吃麻糬、年糕的傳統,不過這項傳統其實暗藏安全風險,過去就屢次發生年糕噎死人的事件,2015年死亡人數更高達9人,上百人送醫。

迎接新的一年,日本人會吃麻糬、年糕,有感激今年獲得的恩惠、祈求來年豐衣足食的意涵,除了火烤或是塞入滿滿的紅豆餡,日本人還會將麻糬切成細塊,再放入湯中和各式蔬菜一起烹調,煮成特別的雜煮湯。

不過這項寓意甚美的新年傳統實際上藏有危機,據香港《南華早報》報導,每到年底,日本警察廳及消防廳就要忙著呼籲民眾小心吃麻糬,幾乎就像吃年糕一樣,成為每年年底日本政府的必要工作,就是因為過去曾發生多起民眾大口吃下麻糬、最終卻不幸噎死的慘劇,而關注有多少人因麻糬噎死也成為日本媒體的重要工作。

根據報導,去年因麻糬死亡的案件僅有2例,2015年情況最慘,新年頭幾天東京就出現至少18起送醫案例,造成3人死亡,當年度全年共有9人噎死、128人送醫,其中18人情況嚴重,當中一名80歲老人是在吃了當地神社贈送的麻糬後送醫急救。

為了避免悲劇重演,日本政府教育民眾在吃麻糬前,先將麻糬切成小塊,並且完全咀嚼後再緩慢吞下,當局也呼籲民眾吃年糕時,身旁最好有其他人。

文章來源:In Japan, delicious mochi are a New Year tradition – as are warnings about how deadly they are

(中時電子報 吳映璠)