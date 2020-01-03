伊朗聖城軍將領死於空襲 油價大漲4％

據伊拉克電視報導，巴格達國際機場遭遇火箭攻擊，3名伊拉克官員3日表示，這起空襲造成伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）與由伊朗支持的民兵組織「人民動員軍」（Popular Mobilization Forces）副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）喪命。

消息一出立即促使國際油價上漲逾4%，其中布蘭特原油漲至每桶68.90美元、漲幅3.98%，美國原油也漲至每桶63.55美元、漲幅3.87%。

路透社報導，伊拉克民兵組織消息人士3日晨指出，他們在巴格達國際機場的車輛遭遇空襲，造成5名成員和2名「賓客」喪生，但不願透露賓客身分。民兵消息人士表示，民兵成員當時在機場接待「重要賓客」，2輛接送的民兵車輛遭到2枚火箭攻擊。什葉派民兵組織「人民動員」（PMF）在臉書（Facebook）上發文說，他們的公關主任命喪「美國卑劣的轟炸行動」。

報導指出，這起空襲造成伊朗革命軍高層死亡，恐是近期中東局勢的轉捩點，將引起伊朗與其在該區支持的民兵勢力，對美國利益相關者與以色列發動更激烈的報復。

（中時電子報 馮英志）

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