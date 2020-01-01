庫克寫紀錄…蘋果市值8年添1兆美元

蘋果執行長庫克（Tim Cook）自2011年8月上任以來，讓公司市值激增逾1兆美元，創下美國企業界無人可及的紀錄。

外界曾批評庫克帶領的蘋果，創新能力不如前執行長賈伯斯領軍時期，但這種說法有欠公允，庫克任內蘋果擴大iPhone銷售，引進Apple Watch和AirPods等新產品，並揮軍服務領域。

蘋果1兆美元市值絕大部分來自2019年，蘋果股價在過去12個月狂飆89％，約是標普500指數全年漲幅29％的3倍，讓公司市值大增約6,000億美元。相較之下，臉書目前市值略低於6,000億美元。

美國市值破1兆美元的企業目前有兩家，其一是市值達1.3兆美元的蘋果，另一家是市值1.2兆美元的微軟。庫克於2011年8月24日接下蘋果執行長，上任8年多來蘋果股價由分割調整後的53.74美元，大漲至2019年最後一個交易日的293.65美元，讓公司的市值增加逾1兆美元。

另微軟在執行長納德拉（Satya Nadella）掌舵下，市值亦大幅成長。納德拉於2014年2月4月接掌微軟，不到6年的時間就讓微軟的市值增加9,300億美元。

美國還有許多可能讓公司市值增加1兆美元的執行長，例如亞馬遜創辦人暨執行長貝佐斯，亞馬遜的市值曾觸及1兆美元，目前約9,250億美元。