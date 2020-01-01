特斯拉上海廠建自主供應鏈 台廠可望受惠

智慧化電動車在中國競爭激烈，特斯拉（Tesla）上海廠今年第3季可達滿載。上海廠搭上中國智慧化電動車商機，建立本土自主供應鏈，在電池殼和減速齒輪箱關鍵零配件等，台廠可受惠。

特斯拉中國上海廠量產規劃持續進行，去年12月底已經開始交車。特斯拉先前指出，上海廠主要規劃生產Model 3和Model Y電動車，預估中國市場將成為Model 3最大市場。

中國法人報告預期，上海廠一期年產能可到15萬輛，預估今年第1季每週產能可到1000輛，第2季每週產能可到2000輛，第3季每週產能可到3000輛，第3季就可達到滿載階段，預估今年全年上海廠實際產能可到11.7萬輛。未來2年到3年，上海工廠年產能可望達到50萬輛。

觀察供應鏈布局，與特斯拉洽商業務的不具名業界人士指出，特斯拉上海廠傾向建立本土化自主供應鏈，有別於美國特斯拉的供應鏈體系。不過特斯拉上海廠供應鏈，不見得全以中國本土廠商為主，未來部分關鍵零配件，也有可能由台灣廠商替代。

例如特斯拉電動車所需關鍵零配件電池芯，目前仍是由日本松下（Panasonic）提供，未來不排除韓國LG化學南京廠可能切入特斯拉上海廠電池芯供應鏈。不過特斯拉上海廠生產電動車相關電池殼體，有相當高的機會由台廠取得訂單。

從全球電動車動力電池市場來看，中國法人報告指出，去年前10月中國寧德時代市占率約26.6%，松下占比23.9%，LG化學和中國比亞迪市占率分別是11.3%和10.6%。

台廠包括富田電機、和大、世德、貿聯-KY、台達電、群創、江申、乙盛-KY、建準、和勤精機、智伸科等，持續切入特斯拉供應鏈。

法人表示，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈，相關零配件先送到美國進行組裝，組裝完成後再送往上海廠，和大可望間接受惠特斯拉上海廠投產效應。

觀察特斯拉在上海設廠，業界人士指出，其中一個原因是上海市政府借貸給特斯拉，此外中國是全球最大車市，智慧化電動車競爭激烈，特斯拉智慧化電動車主要競爭對手包括蔚來、小鵬等，積極在中國深耕，特斯拉不能喪失中國市場商機。

對於中國發展智慧化電動車，業界人士認為，技術和市場不是主要問題，關鍵在於如何擴大商業化。

觀察中國本土供應鏈發展狀況，法人分析已有廠商切入特斯拉在中國上海廠的供應體系，其中寧波旭升汽車技術公司供應電池組外殼、箱體、冷卻系統元件等產品，華域汽車供應電池盒等產品。

在電驅動系統，旭升供應變速箱箱體、變速箱懸掛、電動機端蓋、電動機殼體等。在汽車電子，寧波均勝電子主要供應人機介面HMI。

在車身系統部分，上海華域汽車供應車身件、後蓋模具等產品；在內外飾系統領域，華域汽車供應座椅、保險槓等；在底盤系統，寧波拓普集團供應輕量化鋁合金底盤結構件、大型車身結構件等產品。

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