荷蘭今起正名「Netherlands」 原因是…

據《香港經濟新聞》30日報導，2020年將至，荷蘭國家名稱亦即將迎來重大改變，一向被交替使用the Netherlands及Holland，當局決定二擇其一，明年一月起徹底放棄Holland，正名為the Netherlands，所有官方的宣傳材料都統一使用the Netherlands字眼。

原來Holland的出現，只是源於一個美麗的誤會？事實上，荷蘭的官方國家名稱一直是the Netherlands（尼德蘭），直譯為低地之國，因為該國只有約一半國土是高過海平面1公尺，並有近17％國土低於海平面。低地之國亦泛指荷蘭、比利時及盧森堡3國所處地區。

Holland只是荷蘭12個省份中，北荷蘭省（Noord Holland）和南荷蘭省（Zuid Holland） 的統稱，嚴格來說不能代表整個荷蘭。不過，由於荷蘭最著名的3大城市阿姆斯特丹（Amsterdam）、海牙（the Hague）和鹿特丹（Rotterdam）均處於Holland，為當時整個荷蘭聯合王國的經濟重鎮，故成為荷蘭的代名詞，在國際上廣泛使用，常見程度甚至蓋過原有國名。

《香港經濟新聞》指出，荷蘭政府及商界領袖都同意改名，結束這個混淆視聽多年的稱呼。當局亦希望藉此改變國家形象，令外界對荷蘭的印象，不再只是燈紅酒綠的阿姆斯特丹，焦點不再只放在南、北荷蘭省，發掘國家的其他面向。

the Netherlands一直是荷蘭的官方名稱，當地人的護照、身份證均使用這個稱呼，荷蘭央行的荷蘭文名稱De Nederlandsche Bank亦非使用Holland字眼。不過，國家正名是大工程，勢帶來廣泛影響。

首當其衝的是體育界，Holland這個名稱在國際賽事使用非常廣泛，已形成品牌，不再使用Holland字眼，相信外界要一段時間適應；2020年東京奧運中，所有相關材料會統一使用the Netherlands字眼。

此外，當地的旅遊部門料亦非常頭痛，Holland在國際社會名氣太盛，旅遊部門在對外宣傳材料使用Holland，甚至其網址亦是Holland.com，要全部修改相信是相當大工程。

（中時 王嘉源）