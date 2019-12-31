全球企業併購降溫 仍創史上第四高

受到貿易戰與英國脫歐不確定因素影響，2019年全球企業併購交易活動降溫，全年併購交易總規模達3.8兆美元，較2018年下滑約4％，但仍創史上第四高紀錄。展望2020年，經濟環境轉佳、利率保持低檔加上美國大選因素，預估併購市場依舊熱鬧滾滾。

根據數據供應商Dealogic資料，迄12月27日為止，全球企業合併與收購交易的總規模達3.8兆美元，較2018年的約4兆美元減少4％；2019年全球公開宣布的企業併購案有34,482件，比2018年同期的35,976件略減3.7％。

但多數併購活動參與者，不覺得併購熱度下降。專做併購諮詢的凱易律師事務所（Kirkland & Ellis）合夥人艾特伍德（Christian Atwood）表示，他對去年併購交易數據下滑感到訝異，因為他們相關服務的需求比以往還殷切，「我沒有理由認為2020年會急轉直下。」

Dealogic指出，自2014年以來，全球併購成交額每年都超過3兆美元，締造併購市場長達五年的多頭榮景。

2018年大型併購案尤其多，這些金額動輒在200億美元以上的交易案，多數在併購後大變身。例如倫敦證交所270億美元收購金融數據供應商路孚特（Refinitiv），目的在打造金融數據平台，與彭博（Bloomberg）等對手互別苗頭。

就產業別來看，科技業特別是軟體業，併購活動最為熱烈。Dealogic指出，2019年科技業併購交易案有10,216件，總值8,080億美元。醫療保健業雖排名第二，併購件數與科技業相比簡直天差地遠，僅2,967件，總值5,800億美元。

多位銀行與私募股權業主管預期，2020年上半會掀起一波併購熱，主要是賣家想趕在美國總統大選前完成交易。部分主管認為，併購活動將在9月或10月開始放緩。

不過凱易律師事務所的艾特伍德持不同看法，他看好今年併購市場仍將從年頭熱到年尾。如果總統川普連任，併購活動照舊如常；萬一川普敗選，企業憂心稅制會隨白宮易主而異動，反而會加快併購腳步。

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