美債殖利率曲線回穩 2020經濟可望強勢演出

美國公債殖利率曲線在12月30日（周一）寫下2018年以來最陡峭水準，反映市場呈現1年多來最樂觀情緒，看好美國經濟2020年有強勢演出。

由於這項債市指標曾在2019年中發出倒掛的警訊，到年底亮麗收尾，也意味美國聯準會（Fed）的降息策略奏效，成功帶領美經濟度過全球成長恐慌危機。

Bleakley顧問集團投資長布克法（Peter Boockvar）表示，Fed於2019年三次降息，加上中美簽下貿易戰的休戰協議，股市投資人預期2020年全球經濟表現良好。他提及，投資人對前景抱持希望，「看好貿易協議和Fed寬鬆措施，將帶動股市攀高」。

美公債殖利率曲線顯示短期與長期公債的利差，被視為投資人信心風向球。今年8月殖利率曲線一度倒掛，短期公債殖利率高於長期公債，引起投資人不安，因為過去50年來，每次美國經濟衰退前皆會出現此現象。

當時，美國2年期與10年期公債殖利率利差曾達到負5個基點。直到周一，利差回升至33個基點，10年期公債殖利率上揚4個基點至1.91％，2年期公債殖利率持平在1.58％。

周一德國10年期公債殖利率走升7個基點至負0.19％，是2019年5月以來最高。日本10年期公債殖利率徘徊在近八個月最高。由於多國央行重新評估負利率對提振經濟的效益，為這波殖利率走揚帶來支撐。

富時全球指數（FTSE All Ｗorld Index）自2019年來勁揚24％，寫下2009年以來最大年度漲幅。

Boston Partners全球市場研究部主管穆拉尼（Michael Mullaney）表示，「我們已走出蕭條，經濟領先指標開始翻揚。」

不過穆拉尼也警告，美債殖利率曲線徒峭可能只是短期現象，「人們可能以為就此觸底反彈，但實際上我們仍深受關稅影響。即便是最好的情況，美國2020年經濟擴張僅約2％，歐洲成長不會超過1％，中國成長持續趨緩。」