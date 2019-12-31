定罪在即 高恩棄保潛逃

日產汽車前董座高恩（Carlos Ghosn）因涉及不當財務行為在日本交保候審，但他近日卻聲稱擔心遭到不公審判而棄保潛逃回到故鄉黎巴嫩，令外界相當震驚。

高恩發布聲明稿證實，他目前人在黎巴嫩，不再被日本不公的司法制度所挾持。高恩表示：「我並非逃避司法，而是要擺脫不公不義與司法迫害。」

高恩指出，下周將會與媒體說明一切。他始終否認一切指控，堅稱自己是清白的。

目前尚不清楚高恩透過何種方式離開日本，但據消息人士指出，他是搭乘私人飛機經由土耳其飛抵黎巴嫩首都貝魯特。

黎巴嫩刑法禁止引渡該國公民，而這意味著，只要高恩待在黎巴嫩，就不太可能被迫引渡回到日本。

2018年11月，高恩因涉嫌挪用公款遭到逮捕，並在日本監獄關押超過四個月，一直到去年4月25日才以15億日圓（約1,380萬美元）天價獲得交保，但條件是他必須住在東京住所等待今年4月的刑事審判，同時受到嚴密監控並不得與妻子等家人聯繫。

高恩遭控三項罪名面臨最高15年刑期，但他獲得無罪釋放機率極低。據官方數據顯示，日本起訴後的定罪率超過99％。即使高恩真的獲得無罪判決，後續仍得面對檢方一路上訴至最高法院，最後甚至可能逆轉成有罪判決。

消息人士指出，高恩對於行動受限愈來愈不滿，擔心這不利於他因應法庭攻防。而高恩近來心理壓力極大，時常懷疑路人是在跟蹤他。

高恩在巴西出生，雙親來自於黎巴嫩。他從小在黎巴嫩長大，目前仍有親友住在那裡，他自己在當地亦擁有葡萄莊園。他的前妻與現任妻子也都來自該國。

儘管黎巴嫩政府過去堅定支持高恩，甚至於2017年在郵票上印製他的肖像，但隨著高恩挪用公款等指控浮現，加上他棄保潛逃，再再考驗該國對他的信心。