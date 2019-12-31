英脫歐終點…端看2020關鍵時程

英國已確定將在2020年1月31日正式脫離歐盟，但並不意味脫歐過程就此畫下句點。事實上之後英歐雙方必須就未來關係進入更詳細協商，若兩者無法在2020年底前達成第二項協議，未來雙方在進行商品與服務交易，恐須付出更高代價與遭遇障礙。

脫歐局勢底定，也激勵英鎊兌美元在2019年全年強升約3％、兌歐元更勁揚5％。2019年最後一天英鎊兌美元走高0.2％到1.3141美元。回顧2019年初，英鎊被打壓到1.2750美元的低位。

根據CNBC對2020年脫歐重要時程的整理，1月中旬，歐洲議會將召開2020年首次會議，預料將表決通過英國脫歐協議法。1月31日，英國正式在當地晚間11點脫離歐盟，之後過渡期就此展開。該期間英國政府將失去在布魯塞爾的投票權，不過歐盟法規仍適用於英國領土。當初過渡期設立宗旨，在於讓英歐就未來關係達成更詳細協議，其範圍將涵蓋貿易、安全、資訊分享、航空法規、電力供應與醫藥規定等領域。

2月25日歐盟部長將在布魯塞爾開會，其主要任務是賦予脫歐事務首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）新的協商任務，這也代表英歐可能在2月底開始進行談判。

6月歐盟與英國將召開峰會，雙方必須決定是否能在2020年底前達成貿易協議。英國首相強生過去曾表態不會讓過渡期延到2021年。

11月歐洲議會將討論簽署第二項協議。不過前提為過渡期確定會在2020年底結束。

假若過渡期沒有延長、協議也已敲定，12月31日將意味新協議與關係將在2021年生效。

不過歐盟官員曾多次示警，指稱要在11個月時間內完成談判是項艱難挑戰。上任不久的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前也就歐盟能否在2020年底前與英國達成貿易協議，表達嚴重關切。