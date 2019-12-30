貿易戰波及 全球IPO家數創3年新低

儘管全球股市牛氣沖天，但受到中美貿易戰戰火延燒與全球經濟成長走疲的衝擊，首次公開發行（IPO）市場呈現急凍，今年全球新掛牌企業家數僅1,200多家，較去年銳減2成，創3年新低。

根據Dealogic公布的統計數據，今年全球IPO的企業家數達1,237家，較去年大減20％，IPO總募資金額為1,888億美元，較去年縮水10％，掛牌家數與募資金額均改寫3年最低。

IPO市場不增反降正值全球公開市場過去20年來不斷萎縮，而包括私募與創投資本的未上市市場則不斷擴張。

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，「鐘擺已經過度擺向未上市市場，現在我們發現到鐘擺正試著回到中間位置，只不過這並不容易，而若要進一步擺向公開市場則是更加困難。」

今年企業掛牌市場冰冷當以優步（Uber）為代表，這家叫車軟體巨擘自5月IPO後股價不漲反跌，迄今較掛牌價重挫逾3成，原本籌備多時的WeWork眼見苗頭不對更於9月宣布取消IPO。

全球主要地區中IPO縮水幅度最大的在歐洲、中東與非洲，該區今年企業掛牌家數僅179家，較去年暴跌40％，改寫7年新低；亞洲地區掛牌家數則年減15％，來到5年最低。

英國延後脫歐則重創歐洲的IPO市場，倫敦證券交易所今年掛牌企業家數較去年銳減62％。

安永（EY）全球IPO主管吳繼龍指出，「數據的確顯示脫歐的不確定性已影響企業的IPO計畫，我們預估英國明年首季的IPO市場活動就會回春，當然最主要原因就是英國首相強生贏得大選後，讓整個脫歐情勢趨於明朗。」

另根據Dealogic的資料，今年全球前100大IPO企業中，掛牌後迄今平均上漲20.4％，其中表現最好的是北京金山辦公軟件公司，11月掛牌後已暴漲240％，表現最差的則是SmileDirectClub。