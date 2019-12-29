美股逼近3萬點是凶兆？專家揭大屠殺時間

美股領頭的全球股市不斷創高，道瓊指數衝破28600點，逼近3萬點大關，黃金、白銀等貴金屬也漲不停，但專家警告，當前包括股市、金價等所有資產都在飆漲，可能是典型的市場泡沫警訊，小心明年這個泡沫爆破，美股可能暴跌50％，出現慘崩萬點的景象。

Yahoo Finance報導，AdvisorShares執行長Noah Hamman表示，各類主要資產價格都持續衝高，投資人因害怕錯過而盲目追高搶進，完全錯估資產風險，後果是投資人最終以慘淡收場。

黃金是重要的避險市場，通常股市上漲會造成金價下跌，本周金價站上1500美元，創下近2個月來新高，但弔詭的是美股飆破28600點，金價也漲不停。

Hamman認為，一些表現好的股票都可能有泡沫危機，像蘋果今年股價暴漲83%，特斯拉本月更大漲32%，市值來到770億美元，為福特汽車的2倍，但其獲利仍令人質疑。這些現象反映出股市泡沫正持續擴大。

他坦言，聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策似乎助漲了資產價格，一旦明年改變利率政策，泡沫就可能會破裂。

Hamman警告，若美股泡沫在2020年破滅，市場說不定會急劇暴跌50%，殺得讓投資人措手不及，即使如此，在大泡泡爆破前，他建議，目前持續買進做多，畢竟要順勢而為。

（中時電子報 吳美觀）