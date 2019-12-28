白銀鉑金轉運 明年放光芒

財經周刊巴隆（Barron’s）報導，雖然今年白銀、鉑金與其他工業金屬價格走勢大幅落後其他商品，不過受惠全球經濟成長好轉與央行利率預料將按兵不動等利多激勵，這些表現黯淡的工業金屬，可望在新的一年大放異彩。

標普高盛工業金屬指數今年來（到12月中旬為止）僅微幅增加2％，遠不及標普高盛商品指數的近17％漲幅。其中鍍在鋁、銅外層，用於壓鑄件的鋅價格更是不漲反跌。

TIAA銀行全球市場部門總裁加夫尼（Chris Gaffney）指出，工業金屬這次被拋在商品多頭行情之後，主要是「投資者持續擔憂全球經濟前景」。

不過他也補充，由於成長期望已經逐漸轉向樂觀，加上多數央行料將追隨美國聯準會腳步、在明年維持利率不動，將有助基本金屬價格看漲。

加夫尼提到，在工業金屬當中又以白銀與鉑金的補漲空間最大。年初以來白銀期貨價格上漲約10％、不及黃金的逾15％漲幅。

至於今年工業金屬一大亮點則是鈀金。由於供給緊俏影響，導致該金屬價格暴漲62％。

鈀金主要是用來做為汽油車觸媒轉化器的材料。至於用於柴油車觸媒轉化器的鉑金價格雖然也走高，但漲幅卻只有16％。

安本投資集團ETF部門負責人唐恩（Steven Dunn）預期，就長期而言，鈀金前景依然樂觀，因為供給短缺預料將會持續未來幾年，而且要開發替代原料又不是短期就可做到。

至於紐約IDB銀行投資長李奧（Gregory Leo）則是看好銅、鎳等金屬前景。

他解釋電動汽車雖然價格依然昂貴，但由於電池技術與基礎設施的改善已有效刺激需求，將帶動銅、鎳等需求攀升，兩者是製造電動車的關鍵金屬。

美銀財富管理公司投資策略師哈霍思（Rob Haworth）認為，全球經濟成長將在未來幾年主導商品前景。

他說明年全球經濟雖然預料反彈，但之後受到人口老化等因素影響，若成長力道不足，恐將無法拉抬商品價格進一步走揚。