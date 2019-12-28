老美不是輸給華為！任正非爆美押錯寶

華為創辦人任正非接受美媒專訪時表示，華為不需要美國撤銷實體清單，也可以生存的很好。他認為，美國在5G領域落後，不是美國真正輸給華為，而是選擇時押錯寶了，華為押的是厘米波，美國押的是毫米波。

華為員工交流網站「心聲社區」27日公布任正非先前接受華爾街日報專訪的內容。

任正非指出，美國在5G上有判斷失誤的問題，美國選擇6G，認為6G帶寬更寬、意義更大，美國覺得這個東西應該很好，並選擇毫米波的高頻段，認為5G時代不會這麼快到來，6G覆蓋距離短的理論與技術問題還有時間突破，沒有想到5G在10年就做出來了。

他說，華為選擇的中頻段，也有賭博成份，因為當時全世界大部分國家都沒有走中頻段，都選高頻段。所以，不是美國真正輸給華為，而是選擇時押錯寶了，華為押的是厘米波，美國押的是毫米波。

「如果美國轉過來追趕，相信是沒有問題的。」任正非認為，就如同美商務部長羅斯所說，「美國用 3 年時間就可以領先和超越華為」，他相信是完全有可能。

任正非強調，華為不需要美國撤銷實體清單，實體清單永遠保留好了，沒有美國也可以生存很好；「但華為仍然會擁抱全球化的，美國公司供應器件，華為歡迎。」

（中時電子報 吳美觀）

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