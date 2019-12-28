美總統大選年 政治廣告燒錢上看60億美元

美國民主、共和兩黨總統初選已經展開，角逐者也大撒幣，希望透過優質廣告換來選民支持。據估計，今年全美光是政治廣告支出就將近10億美元，2020大選年更上看60億美元。

根據廣告效果追蹤公司廣告分析（Advertising Analytics）報告指出，今年全美的政治廣告支出達9億9840萬美元，其中與總統初選相關的費用為3億5100萬美元，約占總額的1/3。

「國會山莊報」（The Hill）指出，有意角逐總統大位者當中，廣告支出最多的是11月才宣布投入民主黨初選的前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），短短一個多月時間，彭博已經投注1億2400萬美元的廣告費用。

隨著總統大選與國會改選腳步日近，廣告分析估計，2020年的政治廣告支出將持續推升。報告評估，2020年全美政治廣告總支出將達到60億美元，其中與總統大選相關的廣告支出將達到27億美元。

過去一年裡，超過20人宣布加入民主黨黨內總統初選，3人有意參與共和黨黨內初選。目前民主黨方面仍以前副總統拜登（Joe Biden）聲勢最高，其次是參議員桑德斯（Bernie Sanders）與華倫（Elizabeth Warren）；共和黨方面則是現任總統川普獨占鰲頭。

美國下任總統預計明年11月3日投票選出。愛阿華州於明年2月3日舉行的民主、共和黨內初選投票，將正式揭開兩黨黨內初選序幕，兩黨也將在夏天召開的黨代表大會推選候選人，正式投入總統大選競逐。

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