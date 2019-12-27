跟進法國 義課美科技大咖數位稅

義大利加入法國的行列，明年起將向臉書、谷歌母公司Alphabet等重量級科技業者課徵數位稅，此舉料將引來美國華府報復，使歐美貿易關係更加緊繃，也可能招致其他國家跟進潮。

義大利國會本周甫通過課徵數位稅一案，預計明年1月1日起實施。義大利課稅內容與法國在今年稍早實施的數位稅相似，對象是全球營收逾7.5億歐元、其中在義大利營收550萬歐元以上的企業，該國政府將就部分數位收入課徵3％稅率。

義國預料數位稅將使國庫增加一年7億美元的稅收。該稅制僅針對企業間的廣告交易、雲端運算等其他服務，至於網飛、Spofity等數位內容串流服務則不涵蓋在內。

全球逾百國家皆在檢視數位時代的企業稅議題。許多國家認為，美科技業者在所經營地繳納的所得稅太少。到目前為止，多數國家仍遲遲未在本國實施數位稅，隨著義、法同聲一氣採取行動，接下來英國、加拿大等國也可能跟進課稅行列。

為了避免外國政府對美國企業重複課稅，美政府在智庫機構經濟合作暨發展組織（OECD）的主導下進行談判，尋求國際解決方法。OECD官員試圖就課稅企業規模和範圍進行討論，盼能達成協議。

但美財長穆努欽本月提出要求，對於目前正在進行的協議表達疑慮，希望提出一套系統，讓企業選擇是否依循新的OECD規範或是現行系統。對部分歐洲國家而言，這根本就是不切實際的提議。

法國率先對美科技大咖課稅，已經引來美方反擊。川普政府在本月稍早宣布對法國紅酒、乳酪、手提包等產品課徵最高100％的關稅，華府也揚言要對義大利作出類似報復行動。

法財政部發言人表示，義大利提出新的數位稅，將促使美國面臨更大壓力，願意在OECD架構下尋求協議。發言人指出，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）訂於明年1月與穆努欽會面。

法、義兩國皆曾表示，若達成OECD層級的協議，將會撤回數位稅措施。