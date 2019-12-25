卡拉尼克年底卸董事 徹底分手Uber

叫車軟體公司優步（Uber）24日證實，共同創辦人兼前任執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）將於今年底前卸下董事職務，且他過去兩個月以來已出脫手中所有優步持股、總值約27億美元，正式與這家由他創立10年的企業分道揚鑣。

卡拉尼克發布聲明指出，他之後將專注於新公司與慈善事業。他在2017年辭去優步執行長後創立CloudKitchens新創公司，主要業務在於建造廚房空間，之後再租給與送餐服務業者合作的餐廳。

卡拉尼克與他創辦的優步可說是新創企業典範之一。卡拉尼克最初以積極擴張策略吸引廣大投資者青睞，在最鼎盛時期，優步一度是美國價值最高的新創企業，估值高達680億美元。

但後來公司爆出一連串醜聞，包括使用軟體逃避官方監管、內部性騷擾與歧視事件層出不窮，導致卡拉尼克在股東壓力下不得不黯然下台。而這也使得優步市占率下滑、競爭對手Lyft趁勢崛起。

卡拉尼克當時雖辭去執行長，但仍保留優步董事職務，而他手中亦持有大量優步持股。但在優步上市持股閉鎖期11月解禁後，他便積極出脫持股，如今連董事會職務也宣布卸下。

優步現任執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，他們向卡拉尼克致上最高祝福，並由衷感謝他過去的付出。

事實上，卡拉尼克與優步高層間的矛盾心結早已傳得沸沸揚揚。消息人士透露，卡拉尼克不滿自己未受邀參與優步5月上市典禮。而優步內部對於卡拉尼克積極挖角人才也頗有微詞。

據財報顯示，優步光第三季便虧損12億美元。雖然該公司預估在2021年將轉虧為盈，但在市場競爭加劇、全球共享汽車監管法規日趨嚴格情況下，投資人不敢抱以太大期待。