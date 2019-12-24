接班人之姿 巴菲特愛將接掌Geico

為股神巴菲特的柏克夏海瑟威公司管理140億美元資產的經理人康柏斯（Todd Combs），將在明年出任柏克夏海瑟威麾下汽車保險公司Geico的執行長，同時繼續資產管理工作，被視為巴菲特培訓接班人的一大步。

Geico宣布，48歲的康柏斯將於2020年1月1日取代羅伯斯（Bill Roberts），成為該公司的新任執行長。已在Geico任職的35年的羅伯斯，目前已將近70歲高齡。他曾在11月初以年事已高為由，向Geico董事長納斯利（Tony Nicely）透露在明年退休的心願。他在卸任後仍繼續保留副董事長一職直到明年底。

Keefe, Bruyette &Woods分析師席爾斯（Meyer Shields）則認為，巴菲特過去曾說過，傑出的投資者與優秀的經營者之間，有部分角色是重疊的，因此，他決定將此付諸行動，讓康柏斯擴展他的營運經驗。

晨星股票分析師華倫（Greggory Warren）則指出，讓康柏斯接掌Geico，顯示巴菲特對他深具信心，因此願意把他鍾愛的公司交付康柏斯管理。

Geico是全美第二大汽車保險公司，旗下約有4萬名員工。柏克夏在1998年斥資23億美元買下該公司。根據最新財務資料顯示，Geico在今年前9個月的稅前承保獲利為15億美元。

過去曾為對沖基金經理人的康柏斯，是在2010年進入柏克夏，協助巴菲特管理該公司龐大的投資資產配置。之後他更與韋斯勒（Ted Weschler）、阿貝爾（Greg Abel）與詹恩（Ajit Jain）等人名列為巴菲特的核心投資大將。

韋斯勒目前是柏克夏資產配置經理人，阿貝爾與詹恩則擔任副董事長，負責公司的日常營運。

外界預期一旦巴菲特交棒，康柏斯與韋斯勒預料將接管柏克夏的所有投資工作。至於阿貝爾或詹恩則可能接任巴菲特成為執行長。

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