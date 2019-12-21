關稅戰也救不了 美國鋼鐵大裁員削股息

儘管美國總統川普欲藉由對進口鋼鋁徵稅，來拯救岌岌可危的鋼鐵業，但實施迄今該策略卻成效不彰。美國鋼鐵公司日前發布獲利警訊，表示第4季虧損恐將再度擴大，為此它將計畫裁員1,500人，並削減股息配發至僅0.01美元。這項警訊一出，也讓今年來股價累跌約30％的美國鋼鐵（US Steel）上周五（20日）再度大跌10.78％收在11.92美元。

美鋼在獲利預警中指出，第4季預估每股虧損約為1.15美元，這將使得全年從原先可望每股出現獲利情況，轉為虧損0.42美元。

執行長伯里特（David Burritt）解釋，美國鋼鐵市場表現持續疲弱，加上鋼鐵業成本上升等不利因素，都影響到公司業績表現。

他說，儘管目前市場實際狀況對美鋼的短期業績有重大影響，但公司正採取行動針對營運走向和財務策略做出新的調整。

從第4季財測來看，公司肯定要做出改變來讓業務更能因應非公司所能掌握的利空因素。

為了削減成本，美鋼將從明年4月初開始，無限期停止其位在五大湖區的工廠大部份運作，並在明年底前停止其鋼板生產，因此要裁員1,500人。

除此之外，明年資本支出將減少1億美元，並終止買回自家股票計劃，以提高公司的現金儲備。

伯里特強調要做出這些決定並不容易，但他們必須要更有效管控公司的的資源，以強化美鋼的長遠未來，這才是股東想要看到的結果。

美鋼並非美國鋼鐵業裡唯一在第4季期間，承受獲利走下坡與鋼價走跌等衝擊的業者。

儘管川普去年對全球進口至美國的鋼和鋁等調高關稅率，但去年熱軋鋼期貨價仍大跌逾25％。

美國鋼價跌不停，因為油商減少油田鑽探、通用今年秋季大罷工，和過去1年來農用機械需求減少等降低鋼材需求。