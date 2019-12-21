今年全球股市漲幅 俄、希爭冠

儘管美股近來多頭氣盛，主要指數頻創新高，但年初迄今該漲幅在全球市場僅排名第6。根據AJ Bell投資公司統計，今年俄羅斯與希臘股市表現最為突出，兩者並輪流在全球股市稱冠。

中美貿易戰紛擾不斷，曾讓美股今年震盪加劇。所幸雙方終在年底達成首階貿易協議，加上美國經濟衰退疑慮消除，推升美股漲勢再起，並激勵三大指數屢創新高紀錄。根據Refinitve資料顯示，標準普爾500指數年初以來漲幅將近30％。

不過正當全球投資人都將目光聚焦於美股之際，AJ Bell投資公司總裁穆德（Russ Mould）卻指出，今年鋒頭最健應屬俄羅斯與希臘股市，兩者迄今漲幅都已超過4成，可望在年底爭奪全球股市之冠。其次分別為科威特、巴西與義大利等股市，漲幅也在3成以上。

俄羅斯股市之所以在今年異軍突起，主要是先前股價遭到過度低估，導致在這波資金行情中，成為熱錢湧入的標的之一。至於希臘股市則是經歷歐盟、歐洲央行與國際貨幣基金組織多年的紓困與該國實行緊縮措施後，經濟終於擺脫衰退陰霾而漸有起色。

穆德表示，在過去上述這些股市被視為風險太高、政局不穩、太依賴商品、或是經濟面疲弱。但若從富貴險中求的理論來看，冒的風險愈高，賺取暴利的機會也愈大。因此他建議投資人想要賺大錢，脫離舒適圈才有機會。

此外受惠美股強漲，富時全球指數今年來也勁揚22.8％。該指數涵蓋近三分之二的全球市值。

至於智利股市則是今年表現最差的股市，今年來跌幅已深達18％、波蘭市場也重挫10％。卡達與沙國股市也雙雙走低。

在商品行情方面，根據德意志銀行分析師布里斯曼（Daniel Briesemann）表示，在國際油價推升下，能源報酬率今年可望有兩位數漲幅，並凌駕基本金屬、貴金屬與農業商品等表現。