美股再攻頂 拚2013來最好一年

美股三大指數上周五（20日）再創新高，因為美國總統川普推特發文表示，他跟中國國家主席習近平電話熱線，就中美貿易協議進行「非常良好對話」，強調中國大陸已開始大量採購美國農產品。在中美緊張關係緩和下，外界看好美股多頭將持續至年底。

三大指數上周五盤中均創歷來最高點，即使終場有所拉回，但仍寫下收盤新高紀錄。道瓊工業平均指數上漲0.3％收28,455.09點，一周累漲1.2％。標準普爾500指數上漲0.5％收3,221.22點。那斯達克指數上漲0.4％收8,924.96點，連8個交易日收紅；前者一周累漲1.7％、周線連四紅，後者一周累漲2.1％。兩者均創8月來最大周漲幅。

美股持續創新高，除中美貿易關係出現轉機外，跟美國數據優良也有關係。像第三季消費者支出年增率從2.9％往上修正至3.2％，密大12月消費者信心指數從初值99.2點上修至99.3點，高於11月的96.8點。

西北共同財富管理公司投資策略師蘇特（Brent Schutte）說，地緣政治風險對股市的影響正在下降，加上聯準會貨幣政策傾向鴿派，促使美股持續走高。

中美高層在貿易協定上互相放出正面訊息，美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）19日表示第一階段貿易協議將在明年元月初簽署，習近平之後也聲稱該協議有利中美乃至全世界。

今年來投資人受中美貿易糾紛影響，除了擔心全球經濟成長將放緩，且對企業獲利也不抱持太樂觀的期待。儘管如此，美股依然屢創新高，華爾街的投資機構也爭相調高美股全年預測目標水準。

標普500指數今年來累漲約28.5％，由於現在距2019年底只剩7個交易日，在市場整體氣氛樂觀而沒有重大利空下，外界看好這可望成為2013年來表現最好一年。

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