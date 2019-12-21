習川熱線 中方關切美方對台港疆藏態度

中國國家主席習近平20日晚間與美國總統川普通話，論及中美貿易、香港、北韓問題，雙方正安排簽署貿易協議。值得注意的是，習近平向川普表示，對於美方近期在涉及台灣、香港、新疆、西藏等問題的言行，表達嚴重關切，稱此為干涉中國內政，不利雙方互信合作。

這是本月13日中美達成首階段貿易協議後，兩國領袖首次通電話。川普20日夜間先發推文表示，晚間與習近平就兩國貿易談判進行「一次非常良好的通話」，雙方將安排簽署貿易協議，中方已著手購買美國農產品及其他產品；兩人還談及北韓及香港情勢，川普並稱香港問題取得進展。

稍後，中國官媒新華社21日報導，雙方交談過程中，習近平強調，中方對近來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行，表示嚴重關切。這些做法干涉了中國內政、損害中方利益，不利於雙方互信合作。

習近平表示，希望美方認真落實中美多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。他願意繼續透過各種方式與川普保持聯繫，就雙邊關係及國際問題交換意見，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

綜合陸港媒體報導，儘管中美關稅戰因達成首階段協議有所緩和，但兩國在其他領域依舊緊繃。譬如香港「反送中」風波自6月延燒迄今，期間警民嚴重衝突，社會經濟遭到重擊，引發全球關注，美方自川普以降多次發表談話，呼籲中國與港府克制。

報導指出，近期美國國會通過諸如台灣旅行法、香港人權與民主法案、維吾爾人權政策法案、西藏政策及支持法案等與中國有關的法案，川普則簽署其中的台灣旅行法和香港人權與民主法案。美方動作引發中國強烈不滿，特別是針對川普簽署「香港人權與民主法案」和「保護香港法案」，中方稍後宣布暫停美國艦機赴港申請，並制裁美國五家非政府組織。

另外，習近平20日出席慶祝澳門回歸20周年大會發表談話時也強調，處理香港和澳門這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，絕不允許任何外部勢力干預港澳事務。

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