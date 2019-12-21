不甩歐盟反對 川普批准制裁俄歐天然氣管線

美國總統川普今天批准，可制裁替俄國建設天然氣管線到德國的企業。美國國會擔心，管線將讓俄國獲得影響歐洲盟邦的危險籌碼；但歐盟反對制裁，認為自己有權決定能源政策。

法新社報導，川普今天在華盛頓特區外空軍安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）的一場儀式上，簽署涉及廣泛國防支出的國防授權法（NDAA），當中就包含相關制裁。

美國的制裁鎖定在波羅的海建造北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）的相關公司；造價近110億美元的這條管線，可讓俄國輸送至歐洲經濟體龍頭德國的天然氣量倍增。美國國會議員警告，管線會助長一個含敵意的俄國政府，並在歐陸緊張升溫之際，大增俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的影響力。

美國參眾兩院都極力贊成制裁，聯邦參議院17日表決通過後便把這項措施送上川普辦公桌；這項制裁含在7380億美元的年度國防預算法案中。川普向來被民主黨批評對俄軟弱，加上國會對制裁的支持力道，讓川普別無選擇、只能批准，因為即便川普否決制裁，他的否決也很可能被國會推翻。

不過華府此舉已激怒莫斯科及歐盟，後者表示他們有權決定自己的能源政策。

德俄商會（German-Russian Chamber of Commerce）上週堅稱，天然氣管線對能源安全至關重要，還呼籲一旦美國通過制裁，也要對美國實施報復性反制。

美國的制裁鎖定鋪設「北溪天然氣2號」管線及「土耳其溪」天然氣管線的船隻，還會動用資產凍結、撤銷建商美國護照等手段。土耳其溪是俄國連接到土耳其的管線。

可能受影響的大建商是設於瑞士的Allseas，這家公司被俄羅斯國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）雇用，負責建造外海的管線。俄國天然氣工業公司實力雄厚且與俄國政府關係密切，美國、中歐及東歐國家均表憂心。

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