脫歐法案過關 英相強生的下一步是…

英國國會今天通過首相強生的脫歐法案與後續相關立法時程。雖然英國終於能在明年1月31日脫歐，但這個日期只是另一談判階段的起點；在明年12月31日前，實質各面向仍維持不變。

保守黨上週在大選囊括下議院650席裡的365席，足以讓他們在國會輕易通過任何法案。下議院先以358票贊成、234票反對，通過強生版的脫歐法案，接著以353票贊成、243票反對，通過將依強生政府的時程，推動脫歐相關立法。

● 形式脫歐 實質尚待完成

英國國會通過「退出協議法案」（Withdrawal Agreement Bill），讓英國將能在明年1月31日脫離歐盟，之後再與歐盟正式展開貿易談判。

退出協議法案通過後，失序或無協議脫歐的情況應可避免，並讓英國得以有11個月的過渡期。過渡期間，英國仍能與歐盟自由貿易，即便已無權置喙，但英國仍會遵守大部分歐盟法律。

● 明年1月底脫歐後的初步景觀

英國已更換了新發出護照的封面，但其他面向的改變暫時仍難看出。

歐盟與英國各自在對方境內民眾的自由遷徙仍暫時維持不變；保障住在英國300多萬歐盟公民及住在歐盟約100萬英國公民的協議將會生效，除允許他們繼續留在當地，也保障他們在當地可繼續領到退休金與獲得健保照護。

英國將依照原先的承諾，支付約430億美元分手費給歐盟；雖然過渡期間不會生效，但防止英國北愛爾蘭與愛爾蘭共和國間出現硬邊界的計畫將準備啟動。

英國的脫歐立法目前未觸及的更大層次問題，那就是明年12月底過渡期結束後，未來英歐關係將如何發展。理論上，英歐在過渡期結束前會簽妥自貿協定，但這其實牽涉到政治談判，因此若有人問2021年以後，一間設在倫敦但銷貨歐盟的日本企業該遵循何種貿易條款，現階段仍不明朗。

● 2020年底前若搞不定貿易協議會怎樣

歐盟談判人員已警告，2020年12月的過渡期底限不切實際，但強生已排除延長過渡期的可能。若過渡期結束後英歐還達不成貿易協議，英國只能根據1995年世界貿易組織成員協商出的商務條款來與歐盟貿易，這恐與無協議脫歐無二致。明年7月1日前，英歐須決定要不要延長過渡期。

因此可能的情況是，英國會尋求一個權宜協議，確保零關稅與貨品額度；歐盟也會樂於對英國享有順差，達成協議也有助德國汽車製造商。但一紙僅含貨貿而無服貿的協議，恐尤其會傷到倫敦金融城的金融業；英國在服貿上享有對歐順差。

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